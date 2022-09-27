Живые, яркие, красивые: Садальский одним необычным видео попрощался с Моисеевым и Гурченко

Стас Садальский простился с Борисом Моисеевым, который умер в 68 лет от инсульта. Заслуженный артист не смог перенести третий по счету удар и скончался в собственной квартире в одиночестве.

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Тело Бориса Моисеева обнаружила его домработница, скорая только смогла констатировать, что его сердце остановилось.

Стас Садальский необычно попрощался с Борисом Моисеевым, а также его партнершей по дуэту Людмилой Гурченко. Артист опубликовал в своем телеграме отрывок из их совместного клипа «Петербург-Ленинград».