«Живу с альфонсами»: почему Бородина стала скрывать личную жизнь

Раньше Ксения Бородина с удовольствием показывала поклонникам своих избранников, однако после развода с Курбаном Омаровым ведущая «Дома-2» перестала афишировать личную жизнь.
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Звезда призналась, что умышленно стала скрывать многое от публики и считает это решение правильным.
«Я устала, что мусолят мои отношения уже 20 лет. Приписывали кучу романов, которых не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонами. Зачем мне надо доказывать? Я буду лучше спокойно жить», — высказалась Ксения.
Фото: соцсети
Напомним, сейчас о личной жизни Бородиной ходит много слухов. Поговаривают, что теледива встречается с близким другом своего бывшего мужа Курбана Омарова Трофимом Семищенко.