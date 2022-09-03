«Живу с альфонсами»: почему Бородина стала скрывать личную жизнь

Телеведущая устала от внимания публики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Раньше Ксения Бородина с удовольствием показывала поклонникам своих избранников, однако после развода с Курбаном Омаровым ведущая «Дома-2» перестала афишировать личную жизнь.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда призналась, что умышленно стала скрывать многое от публики и считает это решение правильным.

«Я устала, что мусолят мои отношения уже 20 лет. Приписывали кучу романов, которых не было в помине. Жалкий стереотип, что живу с альфонами. Зачем мне надо доказывать? Я буду лучше спокойно жить», — высказалась Ксения.

Фото: соцсети

Напомним, сейчас о личной жизни Бородиной ходит много слухов. Поговаривают, что теледива встречается с близким другом своего бывшего мужа Курбана Омарова Трофимом Семищенко.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  