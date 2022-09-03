«Живу с альфонсами»: почему Бородина стала скрывать личную жизнь

Раньше Ксения Бородина с удовольствием показывала поклонникам своих избранников, однако после развода с Курбаном Омаровым ведущая «Дома-2» перестала афишировать личную жизнь.

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Звезда призналась, что умышленно стала скрывать многое от публики и считает это решение правильным.