«Живу на две страны»: Май Абрикосов из «Дома-2» заговорил о возлюбленной

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о том, о чем предпочитает молчать.

Держащий под строгим секретом свою личную жизнь, Май Абрикосов вдруг назвал имя своей возлюбленной, белоруски по национальности.

Сделал он это, поздравляя в телеграм-канале эту страну с национальным праздником.