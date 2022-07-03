«Живу на две страны»: Май Абрикосов из «Дома-2» заговорил о возлюбленной

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о том, о чем предпочитает молчать.
Держащий под строгим секретом свою личную жизнь, Май Абрикосов вдруг назвал имя своей возлюбленной, белоруски по национальности.
Сделал он это, поздравляя в телеграм-канале эту страну с национальным праздником.
«Дорогая Беларусь! Поздравляю тебя с Днем Независимости! С Днем Республики! Особенно нежно поздравляю мою любимую белорусочку Ольгу Т. Я в прекрасном настроении, торжествую и ликую. Беларусь - моя вторая родина, уже много лет живу на две страны. Искренне восхищаюсь, уважаю, скучаю, шлю пламенный привет! Ура!» - поделился в телеграм-канале Май Абрикосов.
Стоит отметить, что это не первое заявление Мая Абрикосова, касающееся его личной жизни.
Недели три назад экс-участник реалити-шоу допустил, что у него вполне могут быть дети, у которых он просто никогда и ничего не рассказывает.
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