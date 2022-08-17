Животик уже ого-го! Беременная двойней Ефременкова покрасовалась в красном платье с открытыми плечами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова подчеркивает быстро растущие формы.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова находится в прекрасном ожидании сразу двух малышей.

Юлия Ефременкова находится на внушительном сроке беременности и чуть больше, чем через месяц, подарит своему избраннику Мондезиру двух сыновей.

Всю беременность Юлия Ефременкова облачается в красивые женственные наряды, которые подчеркивают ее меняющиеся формы.

На этот раз Юлия Ефременкова предстала в струящемся красном платье в пол с принтом в белый горох. Наряд открыл плечи Юлии Ефременковой и подчеркнул внушительных размеров живот, который за последние пару недель заметно вырос.

Юлия Ефременкова показала подросший живот. Фото: соцсети

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