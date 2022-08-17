Животик уже ого-го! Беременная двойней Ефременкова покрасовалась в красном платье с открытыми плечами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова находится в прекрасном ожидании сразу двух малышей.

Юлия Ефременкова находится на внушительном сроке беременности и чуть больше, чем через месяц, подарит своему избраннику Мондезиру двух сыновей.

Всю беременность Юлия Ефременкова облачается в красивые женственные наряды, которые подчеркивают ее меняющиеся формы.