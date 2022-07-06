Животик уже ничем не спрятать: беременная Ефременкова из «Дома-2» подчеркнула формы в топе и юбке с перфорацией

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», 35-летняя Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.

Юлия Ефременкова не так давно рассекретила беременность, а теперь с удовольствием делится снимками, на которых подчеркивает свой животик, с поклонниками.

На этот раз она предстала в белоснежном наряде - топе с рукавами и юбке с перфорацией.

Юлия Ефременкова попыталась задрапировать животик, натянув юбку повыше. Но спрятать изменившиеся формы у нее не очень хорошо получилось. Животик уже такого размера, что его ен скрыть.