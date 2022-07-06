Животик уже ничем не спрятать: беременная Ефременкова из «Дома-2» подчеркнула формы в топе и юбке с перфорацией

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова предстала в белоснежном наряде.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», 35-летняя Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.

Юлия Ефременкова не так давно рассекретила беременность, а теперь с удовольствием делится снимками, на которых подчеркивает свой животик, с поклонниками.

На этот раз она предстала в белоснежном наряде - топе с рукавами и юбке с перфорацией.

Юлия Ефременкова попыталась задрапировать животик, натянув юбку повыше. Но спрятать изменившиеся формы у нее не очень хорошо получилось. Животик уже такого размера, что его ен скрыть.

Беременная Юлия Ефременкова в белом наряде. Фото: соцсети

Под снимком Юлия Ефременкова рассказала о хейтерах. Она призналась, что не понимает, откуда в людях столько желчи.

«Особенно меня поражает, когда люди готовы писать жуткие вещи даже женщине, которая находится в положении. И это касается не только меня, я слежу за многими блогами беременяшек и часто это вижу. Я никогда не смогу понять, как поворачивается язык и рука писать беременной женщине гадости про ее детей», - поделилась Юлия Ефременкова.

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