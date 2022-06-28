Животик уже большой: Мария Шарапова скрыла беременность под просторным нарядом

Российская теннисистка Мария Шарапова в свои 35 лет ждет первенца. Спортсменка рассекретила свое интересное положение минувшей весной, произведя настоящий фурор.

Накануне Шарапова со своим бойфрендом, бизнесменом Александром Гилкисом, отправилась на выставку. Подросший животик звезда корта решила скрыть под черными просторными одеждами, надев многослойную удлиненную майку и широкие кюлоты. С виду могло бы и вовсе показаться, что теннисистка просто немного поправилась.

Напомним, что большой спорт Шарапова оставила в феврале 2020 года. Сейчас она живет со своим избранником в США.