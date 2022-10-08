Животик, кольцо на том самом пальце: как выглядит новый бойфренд Бородиной, которого она рассекретила

39-летняя Ксения Бородина перестала скрывать своего бойфренда и показала его как ни в чем не бывало у себя в микроблоге. Звезда «Дома-2» отправилась вместе с новым мужчиной и своими дочками от предыдущих браков на выставку-продажу игрушек и сняла на видео спутника.

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В кадре оказался высокий тучный мужчина с животиком, в кепке и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Судя по всему, это тот самый Трофим Семищенко, слава о котором шагала впереди него еще зимой. Бывший муж Бородиной, блогер Курбан Омаров сделал знаменитым своего преемника, разоблачив пару: мужчина заявил, что Ксения изменила ему с Трофимом, который был его другом с самого детства.