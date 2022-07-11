Животик еще подрос: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» подчеркнула формы, завернувшись в пудровое полотенце

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова обожает акцентировать беременность.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца. Будущей маме 35 лет, и она старается насладиться своей первой в жизни беременностью.

Юлия Ефременкова наряжается в красивые платья, дома носит очаровательные пижамки. Вещи Юлия Ефременкова выбирает такие, которые подчеркивают ее подросший животик.

В микроблоге она обожает показывать, как меняются с течением времени ее формы. На этот раз Юлия Ефременкова предстала на видео, замотанной в пудровое банное полотенце.

В таком виде она встречала своего избранника Мондезира, который ходил покупать специально для Юлии ресторанную еду.

Махровое полотенце, которым обмоталась Юлия Ефременкова, подчеркнуло ее животик, а нежный оттенок добавил трогательности будущей маме.

«Я весь пакет сейчас съем. У меня уже урчит в животике. Не только я хочу кушать», — погладила себя по животику Юлия Ефременкова.

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Напомним, Юлия Ефременкова рассекретила беременность чуть больше месяца назад и с тех пор активно делится деталями своей жизни будущей мамы с поклонниками.

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