Животик еще подрос: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» подчеркнула формы, завернувшись в пудровое полотенце

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца. Будущей маме 35 лет, и она старается насладиться своей первой в жизни беременностью.

Юлия Ефременкова наряжается в красивые платья, дома носит очаровательные пижамки. Вещи Юлия Ефременкова выбирает такие, которые подчеркивают ее подросший животик.

В микроблоге она обожает показывать, как меняются с течением времени ее формы. На этот раз Юлия Ефременкова предстала на видео, замотанной в пудровое банное полотенце.

В таком виде она встречала своего избранника Мондезира, который ходил покупать специально для Юлии ресторанную еду.