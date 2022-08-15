Живот все больше и больше: беременная двойней Ефременкова подчеркнула формы в комбинезоне с черно-белым принтом и бахромой

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенцев. Примерно в конце сентября она подарит своему избраннику Мондезиру близнецов.

В микроблоге Юлия Ефременкова часто общается с подписчиками, отвечая на вопросы о беременности.

Так, накануне она рассказала, что прибавила в весе пока только десять килограммов. Это не так много, ведь Юлия Ефременкова носит сразу двух мальчиков.

Будущая мама призналась, что не так давно ее начали мучить отеки.