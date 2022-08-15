Живот все больше и больше: беременная двойней Ефременкова подчеркнула формы в комбинезоне с черно-белым принтом и бахромой

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенцев. Примерно в конце сентября она подарит своему избраннику Мондезиру близнецов.
В микроблоге Юлия Ефременкова часто общается с подписчиками, отвечая на вопросы о беременности.
Так, накануне она рассказала, что прибавила в весе пока только десять килограммов. Это не так много, ведь Юлия Ефременкова носит сразу двух мальчиков.
Будущая мама призналась, что не так давно ее начали мучить отеки.
«В последние полтора месяца стали отекать ноги и немножко нос. А до этого вообще никаких отеков не было», - поделилась Юлия Ефременкова.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала в весьма экстравагантном наряде. Юлия Ефременкова подчеркнула подросший животик в комбинезоне с черно-белым принтом и бахромой на рукавах. Образ будущая мама дополнила кокетливой белой шляпкой.
Юлия Ефременкова показала подросший живот. Фото: соцсети