Живот уже огромный: беременная двойней Ефременкова подчеркнула формы в бежевом платье в обтяжку

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира.
Пара не так давно призналась, что станет родителями близнецов, а затем провела и гендер-пати. Во время вечеринки выяснилось, что Ефременкова и Мондезир ждут мальчиков.
В микроблоге Юлия Ефременкова призналась, что раньше всегда хотела дочку. Но теперь невероятно счастлива, что у нее будут сразу два сына.
«Ближе к 3 месяцам я стала чувствовать, что внутри меня живут мои маленькие, но уже такие мужественные и сильные мужчины! А когда я увидела синий дым, я не смогла сдержать слез радости и счастья, меня трясло в прямом смысле этого слова!» - призналась Юлия Ефременкова.
Публикацию Юлия Ефременкова сопроводила снимком, на котором предстала вместе с Мондезиром. Будущий отец нежно гладит Юлю по животику.
Ефременкова выбрала платье бежевого оттенка, которое подчеркнуло ее необычно большой животик.
Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети
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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появятся на свет приблизительно в середине октября. Новорожденные станут первенцами для каждого из своих родителей.