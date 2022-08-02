Живот уже огромный: беременная двойней Ефременкова подчеркнула формы в бежевом платье в обтяжку

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира.

Пара не так давно призналась, что станет родителями близнецов, а затем провела и гендер-пати. Во время вечеринки выяснилось, что Ефременкова и Мондезир ждут мальчиков.

В микроблоге Юлия Ефременкова призналась, что раньше всегда хотела дочку. Но теперь невероятно счастлива, что у нее будут сразу два сына.