Живот уже огромный: беременная двойней Ефременкова подчеркнула формы в бежевом платье в обтяжку

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова предпочитает носить облегающие, а не свободные наряды.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира.

Пара не так давно призналась, что станет родителями близнецов, а затем провела и гендер-пати. Во время вечеринки выяснилось, что Ефременкова и Мондезир ждут мальчиков.

В микроблоге Юлия Ефременкова призналась, что раньше всегда хотела дочку. Но теперь невероятно счастлива, что у нее будут сразу два сына.

«Ближе к 3 месяцам я стала чувствовать, что внутри меня живут мои маленькие, но уже такие мужественные и сильные мужчины! А когда я увидела синий дым, я не смогла сдержать слез радости и счастья, меня трясло в прямом смысле этого слова!» - призналась Юлия Ефременкова.

 

Публикацию Юлия Ефременкова сопроводила снимком, на котором предстала вместе с Мондезиром. Будущий отец нежно гладит Юлю по животику.

Ефременкова выбрала платье бежевого оттенка, которое подчеркнуло ее необычно большой животик. 

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появятся на свет приблизительно в середине октября. Новорожденные станут первенцами для каждого из своих родителей.

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