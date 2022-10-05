Живот стальной, но рельефный: Арзамасова показала атлетическое тело через год после родов

14 августа 2021 года Лиза Арзамасова и ее муж Илья Авербух стали родителями прекрасного мальчика по имени Левушка.

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Как и многие мамочки, «папина дочка» немного набрала в весе. Однако сейчас ей могут позавидовать даже нерожавшие женщины.

Елизавета Арзамасова активно посещает спортзал и уже давно вошла в привычную форму и даже больше. В настоящий момент тело актрисы выглядит атлетически, это хорошо видно на последнем снимке ее телеграма. Стальной и рельефный пресс, тонкая талия очень впечатляют.