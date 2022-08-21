«Живот мужика»: невероятная Самбурская показала пресс в виде кубиков, разозлив народ

Актриса Настасья Самбурская в последнее время активно занимается спортом. Уделяя особенное внимание своему прессу. И, стоит отметить, результат очевиден.

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В своем телеграме звезда сериала «Универ» показала, каким накаченным стал у нее живот, который весь состоял из кубиков мышц.

Однако далеко не всем пользователям Сети понравились изменения, которые произошли с актрисой.

«Живот мужика», «Перекачала», «Слишком накачала, у женщины должен быть с жирком», - прокомментировали фолловеры.