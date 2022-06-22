А живет в США: Анна Седокова купила квартиру в Москве за 90 миллионов рублей

Певица Анна Седокова с начала этого года перебралась в Америку. Звезды переехала из-за своего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, который теперь играет за команду «Лейкленд Мэджик».

Уже будучи в Америке, пишет Super.ru, Седокова купила в ипотеку на квартиру в 220 квадратных метров в ЖК «Алые паруса» города Москвы.

Цена такого жилья, по данным издания, начинается с 90 миллионов рублей. При этом у Анны Седоковой уже были в собственности две квартиры по 60 квадратных метров в ЖК «Сердце столицы» недалеко от «Москвы-Сити». ВЧ настоящее время стоимость каждой — приблизительно по 30 миллионов рублей.

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