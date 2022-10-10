«Живет в грязи»: бывшая домработница Макеевой рассказала о ее тяжелом характере

Бывшая домработница Анастасии Макеевой, Илона, рассказала в программе «Звезды сошлись», почему ей пришлось уволиться. Как оказалось, ей сложно было выстраивать отношения с хозяйкой дома.

«С Настей бесполезно договариваться, она живет в своем мире, всегда считает, что права», — заявила она.

Илона проработала у Макеевой пять месяцев, за это время брала всего пять выходных. И за это время в квартире никто не убирал за животными. А их у Анастасии пятеро — кошки и собаки.

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