Живет в бывшем роддоме, в туберкулезном климате: Шахназаров раскрыл правду про виллу Пугачевой в Юрмале

Поклонники и журналисты пристально следят за перемещениями звездной четы Галкина и Пугачевой. Их заграничный вояж начался четыре месяца назад, и сейчас знаменитости переместились в Юрмалу.

Живет Примадонна на вилле «Марта», за которую платит баснословные деньги. Журналист Михаил Шахназаров рассказал в подробностях, что из себя представляет особняк с почти вековой историей.

«Это строение 1928 года и являло собой виллу достаточно богатого обеспеченного человека. Потом это был юрмальский родильный дом. Потом, значит, это помещение выкупил Красовицкий Виктор и устроил там виллу «Марта», — рассказал журналист в шоу «Полный абзац».

Шахназаров поведал и о самом курорте — Юрмале, расположенной на берегу Рижского залива. По его убеждению, климат там не совсем благоприятный.

«Я слышал, что вилла «Марта» в месяц стоит 30 тысяч евро. Тысяча евро в день. Вообще в Юрмале аренда виллы не может стоить больше пятерки в месяц. Потому что Юрмала — это такой опустевший приморский городок, в котором нет ни развлечений, ни хорошей кухни, ни каких-то перспектив, самое главное, там нет климата: для меня курорт — это прежде всего климат. Там климат туберкулезен по своему определению».

Если жара опускается на Юрмалу, дышать, по мнению Шахназарова, становится невыносимо от влажности.

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