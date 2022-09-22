«Живет с мамой, зарплата 20 тысяч»: Дана Борисова предложила экс-супруга подписчицам

Телеведущая подшучивает над отцом своей дочери из-за маленьких алиментов.
Дана Борисова - про суд с мужем

Дана Борисова. Фото: соцсети

Телеведущая Дана Борисова, которая сейчас судится со своим бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за суммы алиментов на дочь, решила найти ему новую пассию.

«Девочки, если кому-то нужно такое «сокровище», Максим Сергеевич, обращайтесь. Дам телефончик», — пошутила Борисова.

Рекламируя бывшего возлюбленного среди своих подписчиц, она также перечислила его плюсы и минусы. Среди плюсов: вилла в Испании, пентхаус в Геленджике и его должность (генеральный директор компании с годовым оборотом 56 миллионов). Недостатками Аксенова Дана считает тот факт, что он «живет пожизненно с мамой», а его зарплата по документам составляет всего 20 тысяч.

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Ранее в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro телеведущая рассказала о том, как прошло последнее заседание суда. Борисова пытается доказать, что бывший супруг хорошо зарабатывает, но притворяется бедным, чтобы не выделять больших сумм на ребенка.

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