Живет с мачехой, к маме ходит в гости: Волочкова показала идиллию с повзрослевшей дочкой от Вдовина

Единственная дочка Анастасии Волочковой, которую балерина родила от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным, Ариадна, живет с отцом и мачехой.

Анастасия Волочкова объясняла такой выбор наследницы тем, что, якобы Игорь Вдовин и его новая жена Елена Николаева живут недалеко от школы, где учится Ариадна.

Но так или иначе, а девочка старается не обижать маму и периодически наведывается в шикарный особняк родительницы.

В соцсетях балерина Анастасия Волочкова рассказала, что как раз в эти дни у нее гостит Ариадна. Звездная мама и ее наследница хорошо проводят время. Свои отношения с Ариадной Волочкова назвала идиллическими.