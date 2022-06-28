Живет с мачехой, к маме ходит в гости: Волочкова показала идиллию с повзрослевшей дочкой от Вдовина

Единственная дочка Анастасии Волочковой, которую балерина родила от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным, Ариадна, живет с отцом и мачехой.
Анастасия Волочкова объясняла такой выбор наследницы тем, что, якобы Игорь Вдовин и его новая жена Елена Николаева живут недалеко от школы, где учится Ариадна.
Но так или иначе, а девочка старается не обижать маму и периодически наведывается в шикарный особняк родительницы.
В соцсетях балерина Анастасия Волочкова рассказала, что как раз в эти дни у нее гостит Ариадна. Звездная мама и ее наследница хорошо проводят время. Свои отношения с Ариадной Волочкова назвала идиллическими.
Анастасия Волочкова принимает дочку в своем доме. Фото: соцсети
«Наша с Аришей идиллия. Как здорово вместе проводить время в радости и покое! Мой ангелочек», — подписала кадр Анастасия Волочкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Смотрите также