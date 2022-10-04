«Живем в разных городах»: Валера Блюменкранц и Аня Левченко из «Дома-2» разводятся

Пара экс-участников реалити-шоу объявила об окончательном разрыве.
Аня Левченко и Валера Блюменкранц

Аня Левченко и Валера Блюменкранц. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Валерий Блюменкранц и Аня Левченко все-таки разводятся. 

Об этом событии поклонникам рассказал Валерий Блюменкранц. Он уже переехал из Санкт-Петербурга, где осталась жить с сыном Давидом его жена Аня, в Москву. 

По словам Валеры Блюменкранца, расстались они с Аней Левченко на этот раз мирно и даже поддерживают отношения.

«Да, нормально общаемся и общались. Просто живем в разных городах и оформляем развод. А пока я буду приезжать навещать Давида раз в месяц», — поделился в соцсети Валерий Блюменкранц.

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Напомним, Валерий Блюменкранц и Аня Левченко поженились в августе 2020 года на телестройке. У пары есть сын Давид, которому недавно исполнилось полтора года.

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