«Живем в разных городах»: Валера Блюменкранц и Аня Левченко из «Дома-2» разводятся

Бывшие участники «Дома-2», супруги Валерий Блюменкранц и Аня Левченко все-таки разводятся.

Об этом событии поклонникам рассказал Валерий Блюменкранц. Он уже переехал из Санкт-Петербурга, где осталась жить с сыном Давидом его жена Аня, в Москву.

По словам Валеры Блюменкранца, расстались они с Аней Левченко на этот раз мирно и даже поддерживают отношения.