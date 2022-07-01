Жива, здорова, веселится: стало известно местонахождение пропавшей Ани Лорак

На фоне февральских событий многие украинские артисты, которые зарабатывали в России, покинули страну и принялись критиковать ее. Ани Лорак тоже стали подозревать в бегстве за границу, но артистка, как оказалось, находится в Москве. Пропавшая со всех радаров, включая соцсети, звезда эстрады объявилась накануне на празднике у Филиппа Киркорова.

Ани Лорак и Филипп Киркоров дружат очень давно. Певец стал крестным для единственной дочки артистки, она регулярно появлялась у него в особняке по самым разным поводам и без. И на этот раз она не проигнорировала день рождения сына звезды, 10-летие Мартина.

Кадры с Ани Лорак появились в Сети. Об этом сообщает сайт «Пятый канал». Певица повеселилась вместе со всеми, выглядела довольной и похорошевшей.