Жители Сочи пишут доносы на Андрея Разина

Восемь лет назад продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин открыл свой отель в Сочи. Причем это не просто банальный отель, а настоящий музей: на стенах висят портреты Юры Шатунова, а также познавательная информация о коллективе.
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При этом цены Разин сбил настолько, что его конкуренты бьют тревогу. За номер он берет 500 рублей. К слову, в Сочи таких цен уже давно нет.
«Жалуются на меня соседи. Пишут в антимонопольный комитет жалобы, почему у Разина номер стоит 500 рублей. Он клиентов отбивает. Там у лифта написано. Эти средства заработали советские поклонники группы «Ласковый май», - рассказал Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая».