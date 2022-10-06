«Жители нас подкармливали»: Чепурченко рассказал о съемках нового сезона «Жуков»

Скоро на ТНТ выйдет в эфир третий сезон комедийного сериала «Жуки». Беседуя с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, исполнитель одной из главных ролей Вячеслав Чепурченко вспомнил, как снимался проект.

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Он признался, что за время работы над первыми двумя сезонами жители деревни в Калужской области насколько привыкли к актерам, что перестали обращать на них внимание. Точнее, начали относиться как к соседям.