«Жить или не жить дальше»: Тарасов заявил о проблемах в семье

В прошлом году футболист в четвертый раз стал отцом.
Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Тарасов вернулся в соцсети после продолжительного отсутствия. Причину называть пока не стал, но отметил, что виной всему проблемы в семье.

«Друзья, надеюсь, вы скучали по мне. Я возвращаюсь в соцсети. Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а может, и не буду. Идем дальше. Я возвращаюсь с холодной головой и горячим сердцем. Просто надо работать со своей головой и мышлением!» — написал Тарасов. 

Напомним, ранее Анастасия Костенко заявила, что вместе с маленьким сыном Алексеем попала в больницу. Малыш и его мама заразились парагриппом.

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