«Жирненькое и без груди»: Бузову увидела в Краснодарском крае Миро и ужаснулась (видео)

Этими кадрами она ужаснула блогера Лену Миро, которая сочла, что фигура у певицы непропорциональная и слишком полная.

«Окружив себя конями, Оленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у нее жирненькое и без груди», — написала в своем ЖЖ Миро.

Блогер считает, что в 36 лет уже пора что-то менять со своим внешним видом, а не принимать себя, такой, какая есть.