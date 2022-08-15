«Жирненькое и без груди»: Бузову увидела в Краснодарском крае Миро и ужаснулась (видео)

Блогер раскритиковала пропорции певицы.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова после своего «исчезновения», в которое мало кто верил, неожиданно появилась в соцсетях на видео в купальнике в окружении лошадей где-то в районе Сочи.

Этими кадрами она ужаснула блогера Лену Миро, которая сочла, что фигура у певицы непропорциональная и слишком полная.

«Окружив себя конями, Оленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у нее жирненькое и без груди», — написала в своем ЖЖ Миро.

Блогер считает, что в 36 лет уже пора что-то менять со своим внешним видом, а не принимать себя, такой, какая есть.

Согласны с Леной Миро?

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