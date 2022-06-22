«Жирная», «страшная», «дойная корова»: что говорил Саша Стоун про Валю Карнавал

Ведущая проекта «Стенка» Ксюша Хоффман в эфире YouTube-шоу «ДаДа-НетНет» рассказала любопытные факты про Сашу Стоуна, у которого сейчас любовь с Валей Карнавал.

Напомним, блогеры встретились на проекте ТНТ «Звезды в Африке», продолжив отношения за пределами съемочной площадки. Сейчас они собираются пожениться.

По словам Ксюши, с ней связалась бывшая девушка Стоуна и рассказала, что сразу боялась отпускать его в Африку, опасалась, что ее бойфренд обратит внимание на симпатичную Карнавал.

Так и произошло, однако Саша в ответ говорил своей на тот момент возлюбленной про тиктокершу неприглядные вещи.

«Жирная, страшная, мол, я ее в жизни видел поверь мне на слово. Она дойная корова. И сейчас, когда я вижу, что Стоун с ней милуется, очень сдерживаюсь, чтобы не рассказать. Может быть, Саша — второй Дава? Сейчас все узнали, что он с Гаврилиной встречался. То есть он по всем топовым тиктокершам прошелся», — рассказала Хоффман.

Источник: YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

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