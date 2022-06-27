Жилье для тусовок: почему Бондарчук в квартире в 300 «квадратов» не хватило места для гардеробной

Россияне нервно сжались, когда услышали про роскошества, которые себе может позволить бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук.

Имея квартиру в 300 квадратных метров, она арендовала еще и однушку на Патриарших прудах под гардеробную. Об этом она рассказала в одном из интервью журналу Tatler.

Светская львица заявила, что ей не хватило место под гардеробную. По этому поводу в Сети развернулось обсуждение, на которое моментально отреагировала в своем телеграме Ксения Собчак.

Она сказала, что была много раз в доме Светланы Бондарчук и подтверждает, что, несмотря на большую площадь, в квартире негде хранить вещи.

«Подтверждаю, она — 300 метров. Но там гигантская гостиная и столовая, поэтому жилых комнат мало. Квартира для тусовок, а не для шмоток! Для шмоток — отдельная», — написал ведущая.

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