Жила скромно, как все: Ирина Шейк показала редкие кадры из своего советского детства

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в мире моды. Она живет в США, где растит дочку Лею. После расставания с Брэдли Купером модель стала жить в Нью-Йорке, где у нее давно есть квартира на Манхэттене.

К ней также приехала мама из России, чтобы помогать растить внучку. Примечательно, что в последнее время звезду все чаще видят в компании экс-возлюбленного.