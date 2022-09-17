Жила скромно, как все: Ирина Шейк показала редкие кадры из своего советского детства

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в мире моды. Она живет в США, где растит дочку Лею. После расставания с Брэдли Купером модель стала жить в Нью-Йорке, где у нее давно есть квартира на Манхэттене.
К ней также приехала мама из России, чтобы помогать растить внучку. Примечательно, что в последнее время звезду все чаще видят в компании экс-возлюбленного.
В последнее время Ирина много путешествует. Она успела побывать на Неделе моды в Нью-Йорке, где не только прошлась по подиуму, но и повеселилась на вечеринке. А также модель ездила на Венецианский кинофестиваль. Каждый раз она представала в роскошных образах. Поклонники не перестают восхищаться тому, как выглядит 36-летняя звезда.
На этот раз Шейк решила показать, как она жила раньше. Она опубликовала серию фото из своего советского детства. Модель родилась в Челябинской области в городе Еманжелинск. Также она часто проводила время в Сибае в Башкирии, где жила ее бабушка. На фото Ирину можно увидеть в платье и с батом на голове. Она носила прическу-горшок. В корзинке были пластмассовые игрушки.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Она выложила и фото, на котором запечатлена уже повзрослевшей в квартире, которая была обставлена мебелью темного цвета с антресолями. На полках, как и в других семьях, хранились бокалы и посуда. Обычный ламповый телевизор и табуретка стояли в комнате. А вот Ирина была в платье без бретелек.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выглядит Ирина. Многие отметили, что она с детства была красивой. «Настоящая супермодель! В любом виде, в любом интерьере выглядит круто», «Я в шоке, каким красивым может быть человек», «А тем временем Ирина, всегда была безумно красиво», «Такие фотки наверное есть у всех», «Прям как дома у моих родителей», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды