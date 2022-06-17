Жигалова сообщила, что Украина не примет «Евровидение» в следующем году

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» сообщила, что Украина не примет в следующем году «Евровидение». По ее словам, об этом заявили сотрудники Европейского вещательного союза.
«Страна лишилась права на проведения из-за невозможности проведения конкурса согласно правилам. Теперь организаторы конкурса ведут переговоры с Великобританией (она заняла 2 место) о потенциальном проведении конкурса в Соединенном Королевстве».
Напомним, что Украина победила на песенном европейском конкурсе «Евровидение». Первое место досталось музыкальной команде Kalush Orchestra.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался провести конкурс в Мариуполе. В России только посмеивались над его словами.