Жигалова сообщила, что Украина не примет «Евровидение» в следующем году

По ее словам, с заявлением выступил Европейской вещательный союз.
Алена Жигалова

Алена Жигалова. Кадр из шоу «Алена, блин!»

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» сообщила, что Украина не примет в следующем году «Евровидение». По ее словам, об этом заявили сотрудники Европейского вещательного союза.

«Страна лишилась права на проведения из-за невозможности проведения конкурса согласно правилам. Теперь организаторы конкурса ведут переговоры с Великобританией (она заняла 2 место) о потенциальном проведении конкурса в Соединенном Королевстве».

Напомним, что Украина победила на песенном европейском конкурсе «Евровидение». Первое место досталось музыкальной команде Kalush Orchestra.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался провести конкурс в Мариуполе. В России только посмеивались над его словами.

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