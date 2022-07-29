Жигалова рассказала, где Шаляпину преподавали курсы обольщения старушек

По словам Жигаловой, Шаляпин сказал о ней: «Наглая баба, которая лезет везде». «А он, конечно, на каналах не выступает и пиар-романы с женами покойных Джигарханянов не придумывал. В мутных историях с умершими старушками не замешан. Он сказал, что даст мне по рылу. Это круто вообще для мужика. Ты ответишь за все, что говорил в мой адрес», — заметила Алена Жигалова.

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Напомним, что Шаляпин и Жигалова не первый раз обмениваются «комплиментами». Они открыто оскорбляли друг друга через СМИ.