Жигалова пристыдила Пугачеву: «Ваша кумир Шульженко поддерживала солдат на фронте»

Журналистка Алена Жигалова напомнила раскритиковавшей Россию Алле Пугачевой, что если ты — публичная личность, но своих надо защищать.

«Вы много раз говорили, что ваш кумир — Клавдия Шульженко. Так вот, в Великую Отечественную войну артистка ездила на фронт и всячески поддерживала наших солдат. Она стала гимном поддержки ребят в те времена», — заявила она.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Жигалова подчеркнула, что если бы Шульженко поступила как Пугачева сейчас — ее бы точно ждало жестокое наказание.