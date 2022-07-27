Жигалова припомнила Певцову, как он избивал журналистов у роддома и романтизировал образ бандита

Как заметила Жигалова, у Киркорова при полном аншлаге прошел концерт в Феодосии. А уже 27 июля состоится выступление в Ялте.

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Ранее Дмитрий Певцов потребовал запретить концерты Киркорова на полуострове. Он заявил: «Этой мерзости не должно быть на российской эстраде».