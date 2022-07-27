Жигалова припомнила Певцову, как он избивал журналистов у роддома и романтизировал образ бандита

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» заступилась за музыканта Филиппа Киркорова, которого актер Дмитрий Певцов назвал мерзостью.
«Нападки актера, который ранее «грешил», попадая в новости за избиение журналистов у роддома (где в этот момент находилась его жена) и романтизируя образ бандита-убийцы из 90-х, не понимает и Иосиф Пригожин. Продюсер поддержал Киркорова и заявил, что «докопаться можно до всех и ко всем можно подобрать некоего рода претензии», но «сейчас мы должны быть едины».
Как заметила Жигалова, у Киркорова при полном аншлаге прошел концерт в Феодосии. А уже 27 июля состоится выступление в Ялте.
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Ранее Дмитрий Певцов потребовал запретить концерты Киркорова на полуострове. Он заявил: «Этой мерзости не должно быть на российской эстраде».