Жигалова предостерегла Лепса от покупки авторских прав на песни Шатунова

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» заявила, что музыкант Григорий Лепс может получить кучу проблем, если выкупит авторские права на песни музыканта Юрия Шатунова.
«Разин, проигравший Юре в суде эти права, потом и с Лепсом судиться захочет?»
Как отметила Жигалова, в текущей ситуации Григорий Лепс ведет себя словно «настоящий Робин Гуд — продюсер».
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Напомним, что Лепс в будущем хочет, чтобы композиции Шатунова пели молодые исполнители. Певец уже пообещал потратить на реализацию своей идеи «колоссальное количество средств».