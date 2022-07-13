Жигалова предостерегла Лепса от покупки авторских прав на песни Шатунова

Как отметила Жигалова, в текущей ситуации Григорий Лепс ведет себя словно «настоящий Робин Гуд — продюсер».

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Напомним, что Лепс в будущем хочет, чтобы композиции Шатунова пели молодые исполнители. Певец уже пообещал потратить на реализацию своей идеи «колоссальное количество средств».

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