Жигалова озвучила версию, кто может оставлять «послания» на Останкино Пугачевой

По словам Жигаловой, Пугачеву надо оставить в покое. «Она — певица эпохи. Алла Борисовна дала нашей стране столько песен. Это просто недопустимо так делать. Она вернулась, чтобы отвести детей в школу. Пугачева за свой вклад в российскую культуру может не отвечать хейтерам», — заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что на Останкино уже дважды появлялись нецензурные послания в адрес Пугачевой. Примадонна не так давно вернулась в столицу.