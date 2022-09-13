Жигалова озвучила версию, кто может оставлять «послания» на Останкино Пугачевой

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин. Говорит» озвучила свою версию, кто может оставлять «послания» на Останкино певице Алле Пугачевой.
«Кто из старожилов Останкино так развлекается. У меня возникла мысль, что это Лариса Гузеева прикалывается, поскольку в своем шоу «Давай поженимся!» ищет кому-то мужей. Они то женятся, то разводятся».
По словам Жигаловой, Пугачеву надо оставить в покое. «Она — певица эпохи. Алла Борисовна дала нашей стране столько песен. Это просто недопустимо так делать. Она вернулась, чтобы отвести детей в школу. Пугачева за свой вклад в российскую культуру может не отвечать хейтерам», — заявила Алена Жигалова.
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Напомним, что на Останкино уже дважды появлялись нецензурные послания в адрес Пугачевой. Примадонна не так давно вернулась в столицу.