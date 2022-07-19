Жигалова опровергла возвращение Пугачевой в Москву

Ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» Алена Жигалова опровергла слухи о приезде Аллы Пугачевой в Москву. Ранее о этом сообщили некоторые паблики и Telegram-каналы.

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«Возвращение Аллы Пугачевой в Москву — фейк, который моментально опровергли мои источники из окружения певицы», — прокомментировала в Telegram-канале «Неопра, блин!» Жигалова.

По ее словам, fake news в последнее время тиражируются с невероятной скоростью. И чаще всего они касаются персон, которые покинули пределы страны. Журналистка считает, что это стало большой проблемой и для представителей СМИ, и для рядовых читателей.