Жигалова объяснила, почему Пугачева будет вынуждена вернуться в Россию

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что знаменитая российская певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию.
«Ей предстоит вернуться в Россию. Дети пойдут 1 сентября в гимназию. Там обучение стоит миллион 600 тысяч рублей за одного ребенка в год. Поскольку детей двое, то можно посчитать, сколько они с мужем уже внесли денег. Деньги они терять не будут. Детей они в Россию привезут».
По словам Жигаловой, пока папа Гарика и Лизы юморист Максим Галкин будет гастролировать в Великобритании, Австралии и еще бог знает где, дети будут спокойное учиться в России.
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Ранее Алла Пугачева говорила, что привезет детей в Россию к 1 сентября. Пока же с наследниками она находится в Латвии.