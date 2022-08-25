Жигалова объяснила, почему Пугачева будет вынуждена вернуться в Россию

По словам Жигаловой, пока папа Гарика и Лизы юморист Максим Галкин будет гастролировать в Великобритании, Австралии и еще бог знает где, дети будут спокойное учиться в России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Алла Пугачева говорила, что привезет детей в Россию к 1 сентября. Пока же с наследниками она находится в Латвии.