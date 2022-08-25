Жигалова объяснила, почему Пугачева будет вынуждена вернуться в Россию

Как отметила видеоблогер, Примадонна не захочет терять большие деньги за обучение детей.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что знаменитая российская певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию.

«Ей предстоит вернуться в Россию. Дети пойдут 1 сентября в гимназию. Там обучение стоит миллион 600 тысяч рублей за одного ребенка в год. Поскольку детей двое, то можно посчитать, сколько они с мужем уже внесли денег. Деньги они терять не будут. Детей они в Россию привезут».

По словам Жигаловой, пока папа Гарика и Лизы юморист Максим Галкин будет гастролировать в Великобритании, Австралии и еще бог знает где, дети будут спокойное учиться в России.

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Ранее Алла Пугачева говорила, что привезет детей в Россию к 1 сентября. Пока же с наследниками она находится в Латвии.

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