Жигалова о мобилизации: «Шоу-бизнес засунул язык в ж…»

Известный журналист Алена Жигалова считает, что звезды шоу-бизнеса недостаточным образом поддерживают россиян, которые попали под частичную мобилизацию.

«Где все? Такое ощущение, что шоу-бизнес засунул язык в ж… Одна только Лера Кудрявцева написала в соцсетях, что если понадобится — она тоже пойдет. А остальные почему молчат?» — негодует журналистка.

Жигалова также напомнила, что среди артистов есть мужчины, которые попадают под критерии призыва.

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