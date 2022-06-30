Жидков объяснил, почему их брак с Арнтгольц рухнул

Иван Жидков с теплотой и большим пиететом отзывается о бывшей жене Татьяне Арнтгольц. В одном из своих интервью актер пролил свет на их развод, объяснив, почему рухнул их брак.

Так, спасти отношения экс-супругам не удалось даже ради маленькой дочки. Маша осталась жить с мамой. При этом она часто видится с отцом и даже проводит с ним каникулы.

После развода актеры обзавелись новыми отношениями и детьми. А вот что Жидков говорил о разладе с возлюбленной, подарившей ему первенца. Как к матери своего ребенка, актер всегда будет трепетно относится к Татьяне.

«Чтобы преодолевать кризисы в отношениях, должна быть высокая мотивация. Сейчас институт брака меняется. Женщина может быть независимой от мужчины. Наши отношения просто себя изжили», — отметил Жидков.

Кстати, у актера есть сынишка Степа от модели Лилии Соловьевой. Свое счастье в браке со звездой сериала «Кухня» нашла и Татьяна Арнтгольц. Она родила сына Данила от Марка Богатырева. С экс-мужем Татьяна поддерживает дружеские отношения. Они даже видятся на светских мероприятиях и в театре.

По материалам программы «Судьба человека».

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