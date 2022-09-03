«Жгите!»: Лазарева* после ответа Михалкову попросила Пугачеву не останавливаться

Вернувшаяся в Россию спустя полгода Алла Пугачева начал отправлять публичные послания в адрес знаменитых деятелей, успевших за время ее отсутствия высказаться о ней и ее семье. Сначала она обратилась к телеведущем Владимиру Соловьеву, теперь – к режиссеру Никите Михалкову.

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Про Михалкова звезда задалась вопросом: куда исчез прекрасный человек? И сопроводила пост отрывком из фильма режиссера «Раба любви», где героиня Елены Соловей произносит: «Господа, вы звери, вы будете прокляты своей страной». В комментариях отметилась сбежавшая из страны Татьяна Лазарева*. Телеведущей понравился ответ Пугачевой, и она попросила артистку не останавливаться.

«Жгите, Алла Борисовна!» - написала в комментариях Лазарева* и поставила смайлик с огоньком.

Ранее, напомним, Никита Михалков объявил, что уехавшая за границу Алла Пугачева не нужна своей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента