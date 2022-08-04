«Жертва профессии»: Охлобыстин объяснил, почему у Цискаридзе нет детей

Актер Иван Охлобыстин в личном блоге «Яндекс. Дзена» заявил, что был на одних тусовках с ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе.
«Нас с ним свела жизнь в доме общего друга — прекрасного человека, плюс: я был крестный его сына. Этого человека. Не Цискаридзе. У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии».
Как заметил Охлобыстин, Цискаридзе, безусловно, гениальный танцор. Кроме того, он тонко разбирается в человеческой психологии. В частности, видит людей насквозь. При этом Охлобыстин считает, что Цискаридзе его недолюбливает. Правда, никогда это не афиширует на людях, чем заслужил уважение актера.
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Напомним, что Николаю Цискаридзе 48 лет. Он никогда не был женат и у него нет детей. Всеми своими наследниками он считает любимых студентов.