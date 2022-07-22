Женя Ромашов из «Дома-2» женился на Насте Бигриной

Участники «Дома-2» Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина стали мужем и женой. Пара официально вступила в брак, заключив свой союз в Новофедоровском ЗАГСе Москвы.
Новость об этом появилась на официальной странице реалити-шоу в соцсетях. К публикации прилагались документы, свидетельствующие о том, что Женя Ромашов и Настя Бигрина поженились.
Кстати, в свидетельстве о браке указано, что Настя Бигрина взяла фамилию мужа, и теперь она Анастасия Ромашова.
Прямо перед походом в ЗАГС Настя Бигрина и Женя Ромашов крупно поскандалили. Ромашов впервые поднял руку на невесту.
Но это событие не повлияло на решение Насти стать женой Евгения. Совсем скоро на проекте состоится их пышная свадьба.
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