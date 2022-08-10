Женя Ромашов и Настя Бигрина ушли из «Дома-2» и планируют обвенчаться

Женя Ромашов и Настя Бигрина на днях сообщили, что покинули «Дом-2», правда, уточнив, что сделали это не по собственной воле.
С телестройки они ушли сразу после свадьбы в статусе мужа и жены.
Теперь свой союз Женя Ромашов и Настя Бигрина хотят скрепить в храме. В микроблоге Настя Бигрина сообщила, что они с Женей решили обвенчаться.
Настя давно вынашивала это решение, а Женя, словно почувствовав это, вдруг сам предложил ей пойти в храм.
«Я еще на «Поляне» говорила о том, что хотела бы обвенчаться. Мне нравится это таинство. Но с Женей не говорила об этом, потому что думала, что он скептически к этому относится. Мне было так приятно, когда он сам предложил мне это. Небесный союз для меня многое значит. Это что-то неземное, ментальное», — поделилась Настя Бигрина.
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Блондинка поинтересовалась мнением подписчиков на этот счет. Мнения разделились. Одни считают, что венчаться нужно прямо сейчас, другие настаивают на том, что скреплять союз перед Богом стоит только спустя годы совместной жизни.