Женя Ромашов и Настя Бигрина ушли из «Дома-2» и планируют обвенчаться

Женя Ромашов и Настя Бигрина на днях сообщили, что покинули «Дом-2», правда, уточнив, что сделали это не по собственной воле.

С телестройки они ушли сразу после свадьбы в статусе мужа и жены.

Теперь свой союз Женя Ромашов и Настя Бигрина хотят скрепить в храме. В микроблоге Настя Бигрина сообщила, что они с Женей решили обвенчаться.

Настя давно вынашивала это решение, а Женя, словно почувствовав это, вдруг сам предложил ей пойти в храм.