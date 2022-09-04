«А женушка Николаева «лайкнула»: Пугачева в мятых брюках палаццо козырнула в сникерах на платформе

Алла Пугачева отдала предпочтение трендовой обуви, показав мегахит осени 2022. Примадонна щеголяла в гостях у четы Юдашкиных в сникерсах и белых носочках. Изюминкой лука стал льняной костюмчик с мятыми брюками палаццо и рубахой оверсайз. «Вот это шаровары!», «Штанишки хоть куда», «А почему такие брючки широкие?» - не унимались поклонники.

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Образ Примадонны пришелся по вкусу и молодой жене именитого композитора Игоря Николаева. Так, Юлия Проскурякова отметилась «лайком» под свежим фото певицы. Алла Борисовна вместе с женой Валентина Юдашкина вышла в сад подышать свежим воздухом и присела на лавку. Марина Юдашкина укачивала на руках мирно дремавшую внучку Агату, а Примадонна любовалась малышкой.