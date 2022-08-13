«Женственнее, чем я»: Бородина в шелковом костюме в горох и сандалиях щегольнула с дочками на отдыхе

Этим летом Бородина ездила в Италию, гуляла по Стамбулу и отдыхала в Бодруме. Но этого ей показалось мало. Накануне она с дочками снова отправилась отдыхать в Турцию.

Телеведущая старается брать с собой няню, чтобы вечерами можно было уехать в бар или ресторан без детей. Но на этот раз она предпочла поужинать с дочками.