«Женственнее, чем я»: Бородина в шелковом костюме в горох и сандалиях щегольнула с дочками на отдыхе

Ксения Бородина прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». Она в последние годы стала чаще появляться вдругих проектах.
После развода с Курбаном Омаровым она заверила, что намерена наверстать упущенное. Телеведущая регулярно веселится с подругами, посещает красные дорожки и много путешествует.
Этим летом Бородина ездила в Италию, гуляла по Стамбулу и отдыхала в Бодруме. Но этого ей показалось мало. Накануне она с дочками снова отправилась отдыхать в Турцию.
Телеведущая старается брать с собой няню, чтобы вечерами можно было уехать в бар или ресторан без детей. Но на этот раз она предпочла поужинать с дочками.
Для променада Ксения облачилась в шелковый костюм золотистого цвета в мелкий горох. Наряд с шортами подчеркнул ее стройные ноги.
Лук дополнили сандалии на толстой подошве. В одном стиле с мамой оделась Маруся. Она была в джинсовой юбке, майке и сандалиях. А вот Теона предстала в розовом платье свободного кроя.
«С самого детства , я была уверена, что у меня будет сын. Из-за моего боевого характера, думала Бог мне даст сына, а в итоге он наградил меня двумя чудными девочками. Которые женственнее, чем я, совершеннее, чем я, лучше меня во всем. Мальчишку бы я избаловала! Это у меня хорошо получается. Хотя… еще не вечер. Шучу», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочки очень похожи на маму. «Шикарная компания», «Какие красивые», «Пора за сыном», «У вас еще все может быть», «Какие куколки», — стали писать подписчики.