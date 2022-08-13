«Женственнее, чем я»: Бородина в шелковом костюме в горох и сандалиях щегольнула с дочками на отдыхе

Телеведущая снова приехала в Турцию. Она принарядилась для ужина и сделала неожиданное признание, что мечтает о сыне.
Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». Она в последние годы стала чаще появляться вдругих проектах.

После развода с Курбаном Омаровым она заверила, что намерена наверстать упущенное. Телеведущая регулярно веселится с подругами, посещает красные дорожки и много путешествует. 

Этим летом Бородина ездила в Италию, гуляла по Стамбулу и отдыхала в Бодруме. Но этого ей показалось мало. Накануне она с дочками снова отправилась отдыхать в Турцию.

Телеведущая старается брать с собой няню, чтобы вечерами можно было уехать в бар или ресторан без детей. Но на этот раз она предпочла поужинать с дочками. 

Для променада Ксения облачилась в шелковый костюм золотистого цвета в мелкий горох. Наряд с шортами подчеркнул ее стройные ноги.

Лук дополнили сандалии на толстой подошве. В одном стиле с мамой оделась Маруся. Она была в джинсовой юбке, майке и сандалиях. А вот Теона предстала в розовом платье свободного кроя. 

«С самого детства , я была уверена, что у меня будет сын. Из-за моего боевого характера, думала Бог мне даст сына, а в итоге он наградил меня двумя чудными девочками. Которые женственнее, чем я, совершеннее, чем я, лучше меня во всем. Мальчишку бы я избаловала! Это у меня хорошо получается. Хотя… еще не вечер. Шучу», – заявила звезда. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочки очень похожи на маму. «Шикарная компания», «Какие красивые», «Пора за сыном», «У вас еще все может быть», «Какие куколки», — стали писать подписчики.

 

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