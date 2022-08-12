Женственная и красивая: Ивлеева резко сменила имидж для проекта в духе «Холостяка»

Настя Ивлеева в настоящий момент решила переориентировать на телепроекты из блогерства. Оно и понятно: одни сети заблокированы, другие не работают в России.

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Сейчас Настя Ивлеева занята в новом телепроекте по типу «Холостяка». Однако вместо жениха в нем — невеста, а именно знаменитая блондинка.

«Еду в тачке сейчас, на пышном хвосте, стрелках и обтягивающих джинсиках, вспоминая, как 8 лет назад приезжала в Москву на кастинг «Каникулы в Мексике», тогда я еще не переехала, а только совершала набеги, мечтала пробиться…. Меня тогда выделили, но не взяли (слава Богу), и вот, спустя годы, я мчу на другой кастинг, где буду уже сама выбирать претендентов на мое сердце в мое шоу! Жизнь удивительна, когда пашешь…. Ну и мечтаешь, разумеется», — написала в своем телеграме Ивлеева.