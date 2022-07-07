«Женские споры»: Ольга Бузова пролила свет на ссору с сестрой

Телеведущая и певица Ольга Бузова с младшей сестрой Анной давно перестала общаться. Кошка меду ними пробежала еще в 2019 году, когда «любимки» после отдыха в Куршевеле летели одна в бизнес-классе, другая – в экономе. После этого девушки отписались друг от друга в соцсетях и жили так, будто у каждой не было никогда сестры.

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В своем микроблоге Ольга Бузова пролила свет на свою ссору с сестрой Анной. Звезда подчеркнула, что любить ее не прекращала. И намекнула, что в отношениях двух родных людей есть вмешательство третьего. Но от конкретики ушла.

«В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хочет нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом, и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» - написала в микроблоге звезда.

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