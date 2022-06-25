«Женщины позволяют себя одурачить»: Анастасия Костенко угодила в большой скандал с мошенничеством

Жена Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко влипла в большой скандал. Девушка в своем микроблоге разместила рекламу курса по заработку в Интернете, но это оказались мошенники. И многие подписчики – а это в основном мамы с детьми – купились на уловки и начали переводить деньги, влезая в долги или беря кредиты в надежде заработать больше.

Костенко испугалась произошедшего и долго оправдывалась. В итоге она написала в соцсети большой пост на эту тему, в котором сняла с себя ответственность за случившееся. Мол, моя вина в том, что «я не могу контролировать каждого и я даже не была в курсе, что происходит за моей спиной».

«Я пришла в дикий ужас от того, как женщины позволяют себя одурачить. Все эти дни мой менеджер пытается мирно вытрясти все деньги обратно, но нас продолжают водить за нос»,- рассказала, что пытается исправить ситуацию, Костенко.

Костенко пообещала, что больше никогда не будет публиковать подобные рекомендации по заработку. Однако, лично ей, а также ее родственникам обманутые подписчики пишут оскорбления, угрозы и проклятия днем и ночью.