Жене звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита Фахрийе Эвджен посочувствовали в России

На днях в Москве побывал известный турецкий актер и модель, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит.

Он встретился с многочисленными российскими поклонницами, среди которых немало настоящих красавиц - актрис и моделей.

Бурак Озчивит со всем был мил и обходителен, с удовольствием соглашался позировать для фото.

В итоге, его жене выразил сочувствие экс-супруга артиста Виталия Гогунского Ирина Маирко.

Она тоже сфотографировалась вместе с Бураком Озчивитом и поделилась снимком с ним в соцсети, признавшись, что не завидует его жене.