Жене звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита Фахрийе Эвджен посочувствовали в России

На днях в Москве побывал известный турецкий актер и модель, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит.
Он встретился с многочисленными российскими поклонницами, среди которых немало настоящих красавиц - актрис и моделей.
Бурак Озчивит со всем был мил и обходителен, с удовольствием соглашался позировать для фото.
В итоге, его жене выразил сочувствие экс-супруга артиста Виталия Гогунского Ирина Маирко.
Она тоже сфотографировалась вместе с Бураком Озчивитом и поделилась снимком с ним в соцсети, признавшись, что не завидует его жене.
Бывшая жена Виталия Гогунского и Бурак Озчивит. Фото: соцсети
«Быть женой популярного и красивого артиста - дело неблагодарное. Ну, на фиг», - подписала кадр Ирина Маирко.
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Напомним, Бурак Озчивит и его жена, красавица-актриса Фахрийе Эвджен уже несколько лет счастливы в браке. У пары есть сын Каран, которому в апреле исполнилось три года.