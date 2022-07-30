Жене стало хуже? Муж неизлечимо больной Заворотнюк пропал

С 2019 года звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом – у нее рак мозга. Вместе с ней все это время рядом мама, муж Петр Чернышев и дети – старшие сын и дочь и малютка Мила, родившаяся от фигуриста. Глава семьи много работал, чтобы обеспечить жене все необходимое для лечения. Он давно является звездой шоу Татьяны Навки на льду. Но с зимы перестал выступать и пропал.

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На гастроли в Сочи он впервые за много лет не поехал, притом что всегда выступал в главных ролях в «Лебедином озере» и «Аленьком цветочке». И поклонники бьют тревогу: фигурист мог отказаться от поездок из-за резкого ухудшения состояния больной Заворотнюк, сообщает «Комсомольская правда». Однако, семья скрывает истинное положение дел и едва ли поклонники что-то узнают.