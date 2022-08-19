«Жене не разрешили со мной»: Хаматова огорошила признанием о Миронове

Сейчас пути знаменитостей разошлись. Хаматова улетела жить в Латвию, активно осваивает латышский язык, чтобы участвовать в спектаклях для местных жителей. В настоящий момент ей приходится играть в «немых» постановках, где нет слов, которые не приносят ей особого дохода, по крайней мере, он не сопоставим с тем заработком, что был у нее в России.

А вот Евгений Миронов не постеснялся побывать на гастролях на Донбассе. Не исключено, что это теперь вылилось в то, что старые друзья не могут увидеться.

«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях», — цитирует Хаматову КП.

Актриса не уточнила, кто именно «не разрешил» Миронову с ней работать.