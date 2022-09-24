Жене на шубу хватит: сколько берет за съемочный день известный сердцеед Павел Прилучный

Павел Прилучный на сцене еще со студенческой скамьи и за это время успел наработать богатую фильмографию. Чаще всего актеру достаются роли эффектных и уверенных в себе мужчин, как, например, в сериале «Мажор», «Закрытая школа», порой циничных и жестоких — как в фильме «На игре».

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Разумеется, годы практики отразились на стоимости услуг артиста. Начинал Павел Прилучный с символичной суммы, теперь же известный сердцеец просит за рабочую смену полмиллиона рублей.

По словам продюсера Алены Красновой, аппетиты звезды нельзя назвать нескромными, поскольку некоторые коллеги по сцене, например, Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов запрашивают за рабочий день больше миллиона рублей, и не имеют при этом дефицита с предложениями.