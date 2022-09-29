«Женат на Тодоренко»: Влад Топалов подвергся унижениям из-за состарившегося лица

Блогер Лена Миро прошлась по певцу Владу Топалову. Начала она с его сомнительной популярности и ее причин.

«Не совсем точно понятно, чем более известен Влад Топалов. То ли тем, что пел с Лазаревым, то ли личной жизнью — он женат на Тодоренко. Впрочем, это неважно, главное, что Влад — известен», — высказалась Лена Миро в своем «Живом Журнале».

Далее критике Лена Миро подвергла внешность Влада Топалова, а точнее, его неудачное фото. На снимке музыкант выглядит уставшим и постаревшим. Лено Миро засомневалась в том, что Влад Топалов счастлив с женой Региной Тодоренко.

«Такое прогрессирующее старение объяснить сложно. Это как Бенджамин Баттон, но только наоборот? Запрещенный фильтр так состарил Владика? Или жена ему выносит мозг? Очевидно, что любой человек должен быть счастлив. Когда счастлив, молод не только душой, но и телом с лицом. Что с лицом, Владик?! Что с счастьем? Может, Тодоренко тебя так расстраивает?» — задалась вопросом Лена Миро.

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